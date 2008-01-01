Одесса, Б. Арнаутская 23/1
+38 (048) 701-33-03
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Свадьба в Одессе

Остановив свой выбор на свадебном агентстве Скоро Свадьба, вы приобретаете гарантию и уверенность, что ваша свадьба пройдёт безупречно, а сладкое послевкусие и теплые воспоминания еще долгие годы не будут покидать вас и ваших гостей. Свадьбы, организованные нашим агентством заряжены идеями и вдохновением, вызывают настоящие яркие эмоции и умеют подчеркнуть индивидуальность.

Каждая свадьба для нас - это уникальный проект, к которому нужен свой подход. Мы никогда не идем на компромиссы в вопросе качества, сохраняя при этом баланс между роскошью и простотой, достигая равновесия между мечтами и реальностью.»

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О салоне «Скоро свадьба»

Неизменным атрибутом каждого свадебного торжества становится незабываемый наряд жениха и невесты. Наше агентство предлагает Вашему вниманию самые лояльные и привлекательные цены на свадебные платья.

Вечерние платья

Вне зависимости от важности и торжественности мероприятия, каждый из его посетителей хочет выглядеть красиво. Мужчинам гораздо легче в решении этого вопроса: классические костюмы или просто правильное сочетание свежей рубашки с изысканными брюками подарит любому молодому человеку солидный и торжественный облик. Что же касается дам, — для Вас создаются самые разнообразные вечерние платья.

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Свадебные платья

«Куплю свадебное платье!» — как только у Вас возникает эта мысль, сразу загляните на наш сайт. Он был разработан специально для максимального удобства и комфорта его пользователей. Здесь для Вас представлены в большом ассортименте свадебные платья: каталог содержит большие и яркие фото, которые помогут определиться с выбором и правильно оценить преимущества той или иной модели.

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ОРГАНИЗАЦИЯ СВАДЕБ

Свадебный распорядитель — это ваш проводник в мире свадебных услуг. Свадебный организатор ограждает вас от забот и суеты, тем самым дарит возможность наслаждаться моментом... ведь этот момент больше никогда не повторится!

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ВЫЕЗДНАЯ РОСПИСЬ

Выездная роспись — это прекрасная альтернатива обычной росписи в унылых стенах ЗАГСа, и по цене не превышает стоимость росписи в обычном ЗАГСе!

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ОФОРМЛЕНИЕ СВАДЬБЫ

Для того, чтобы в день вашей свадьбы гости были приятно удивлены увиденным, у нас работает большая команда специалистов.

подробности и примеры

Контактная информация

Одесса, Большая Арнаутская 23/1 «Башня Чкалов»
Время работы — с 11:00 до 19:00 со Вторника по Субботу
Выходные Вс и Пн
Телефон
+38 048 701 33 03
Почта
7013303@gmail.com
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